В Швеции заявили о способности создать России «военные проблемы»
Командующие военно-воздушными силами и сухопутными войсками Швеции заявили о способности вести войну с Россией и создать стране «военные проблемы». Об этом пишет издание Dagens Nyheter.
Так, главнокомандующий шведских ВВС Карл-Юхан Эдстрем отметил, что РФ — «крупный противник», однако потенциала Швеции достаточно для противостояния с ним.
Эдстрем считает, что РФ стала проводить учения чаще, и они становятся масштабнее и сложнее, чем в предыдущие годы, пишут Известия. Силы Швеции во время своих маневров намерены отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника, сообщает «Свободная пресса».
В свою очередь, командующий шведскими сухопутными войсками Карл Энгельбректсон заявил о необходимости быть готовыми к действиям в стратегически важных районах и провести совместные учения с Финляндией, отмечает Газета.ру.
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