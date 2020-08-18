В сенате США отметили отставание от РФ в модернизации ядерных вооружений

В комитет сената США по вопросам политики Республиканской партии считают, что страна значительно отстаёт от России и Китая по части модернизации ядерных вооружений. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

США тоже модернизирует вооружения ядерной триады, что, по мнению авторов документа, имеет решающее значение для национальной безопасности.

Отмечается, что конгресс планирует увеличивать финансирование соответствующих программ развития вооружений - с $12,46 миллиарда в 2020 году до $15,6 миллиарда в 2021 году.

Ранее в Пентагоне назвали «проблемой» российские подлодки, которые могут нести крылатые ракеты.

