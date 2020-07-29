В Пентагоне сочли российские подлодки «серьёзной проблемой» для США

Ван Хёрк, в частности, заявил, что отследить новые российские подводные лодки для США сейчас – «серьёзная проблема», передаёт РИА Новости. Ещё одна проблема в том, что эти подлодки дают возможность российским крылатым ракетам угрожать территории США, добавил он.

В июле в Военно-морской флот России и «Оборонпром» начали испытания новой подлодки-носителя подводных беспилотников «Посейдон», пишут «Известия». Эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Первый пуск «Посейдона» ожидается осенью с борта атомной субмарины «Белогород».

