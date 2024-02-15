Губернатор Гладков: пять человек погибли, 18 пострадали при ударе ВСУ по Белгороду
В результате украинского удара по Белгороду погибли пять человек, среди которых есть ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ранения получили еще 18 человек, пять из которых - дети. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им медицинскую помощь.
Гладков отметил, что в результате обстрела были повреждены семь частных, пять многоквартирных домов, магазин и территория одного промпредприятия.
Российские средства ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 14 украинских ракет. По данным Минобороны России, для удара по Белгороду украинской стороной была применена реактивная система залпового огня RM-70 «Вампир», отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru