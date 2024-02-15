Губернатор Гладков: пять человек погибли, 18 пострадали при ударе ВСУ по Белгороду

В результате украинского удара по Белгороду погибли пять человек, среди которых есть ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При обстреле ВСУ брянского села повреждены три дома

По его словам, ранения получили еще 18 человек, пять из которых - дети. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Гладков отметил, что в результате обстрела были повреждены семь частных, пять многоквартирных домов, магазин и территория одного промпредприятия.

Российские средства ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 14 украинских ракет. По данным Минобороны России, для удара по Белгороду украинской стороной была применена реактивная система залпового огня RM-70 «Вампир», отмечает RT.

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
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