В «Ростехе» заявили об увеличении производства комплексов «Искандер»
Россия увеличила производство ракетных комплексов «Искандер». Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.
По его словам, комплекс «Искандер» демонстрирует высокую эффективность и надежную, точную, слаженную работу. Количество производимых экземпляров боеприпасов и пусковых установок увеличилось в несколько раз, подчеркнул Артяков. Он отметил, что это необходимо для удовлетворения потребностей Минобороны.
Артяков добавил, что после начала специальной военной операции «Ростех» увеличил общий объем выпускаемой продукции. Так, в текущем году производство некоторых модификаций танков выросло в десятки раз по сравнению с 2021 годом, также госкорпорация увеличила в десятки и сотни раз производство боеприпасов. Увеличилось и количество выпускаемых БМП.
Артяков подчеркнул, что госкорпорация «Ростех» подготовилась к повышению спроса на военную технику, отметив, что оборонная отрасль любого государства должна быть готова к подобным вызовам.
Ранее Вооруженные силы России получили новейшие комплексы звукотепловой разведки «Пенициллин». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- В «Ростехе» заявили об увеличении производства комплексов «Искандер»
- Путин рекомендовал регионам предусмотреть передачу земельных участков отличившимся в СВО
- Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска перед переговорами
- Генерал армии Болдырев заявил, что у ВСУ нет шансов атаковать Крым
- Киностудия «Союзмультфильм» может выпустить сериал про Чебурашку
- Путин установил в России День самбо
- Верховный суд РФ запретил гендиректорам компаний премировать самих себя
- Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко
- Пасечнику и Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»
- Вратарь Аргентины Мартинес объяснил свой непристойный жест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru