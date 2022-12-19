В «Ростехе» заявили об увеличении производства комплексов «Искандер»

По его словам, комплекс «Искандер» демонстрирует высокую эффективность и надежную, точную, слаженную работу. Количество производимых экземпляров боеприпасов и пусковых установок увеличилось в несколько раз, подчеркнул Артяков. Он отметил, что это необходимо для удовлетворения потребностей Минобороны.

Артяков добавил, что после начала специальной военной операции «Ростех» увеличил общий объем выпускаемой продукции. Так, в текущем году производство некоторых модификаций танков выросло в десятки раз по сравнению с 2021 годом, также госкорпорация увеличила в десятки и сотни раз производство боеприпасов. Увеличилось и количество выпускаемых БМП.

Артяков подчеркнул, что госкорпорация «Ростех» подготовилась к повышению спроса на военную технику, отметив, что оборонная отрасль любого государства должна быть готова к подобным вызовам.

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