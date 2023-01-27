В «Ростехе» заявили о создании способных наносить удары роем дронов для спецоперации
Предприятия госкорпорации «Ростех» создают способные бить по противнику в составе роя разведывательно-ударные коптеры для нужд специальной военной операции. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию», — рассказал Чемезов в интервью РИА Новости.
Дроны способны осуществлять сброс гранат и атаковать в составе роя, пишет РИА ФАН. Глава госкорпорации отметил, что подобная техника существенно изменила характер боевых действий. «Ростех» и Минобороны РФ тесно взаимодействуют по этому вопросу, отмечает телеканал «360». Чемезов выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями военного ведомства.
Гендиректор «Ростеха» отметил, что на фронте уже задействованы отечественные дроны — в частности, ударные беспилотники «Ланцет» — которые «интенсивно и очень результативно» применяются в зоне СВО.
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