«Ростех» начнет производство новейших средств РЭБ и борьбы с беспилотниками

Отмечается, что в течение одного-двух месяцев планируется завершить госиспытания и начать серийное производство «принципиально нового поколения» авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА.

Как уточнили в «Ростехе», предприятия госкорпорации производят средства РЭБ наземного, воздушного и морского базирования. Также корпорация создает средства государственного опознавания, измерительное оборудование специального назначения и многое другое.

