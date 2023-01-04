«Ростех» начнет производство новейших средств РЭБ и борьбы с беспилотниками
Производство нового поколения средств радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотниками может стартовать в России в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».
Отмечается, что в течение одного-двух месяцев планируется завершить госиспытания и начать серийное производство «принципиально нового поколения» авиационных и наземных средств РЭБ и борьбы с БПЛА.
Как уточнили в «Ростехе», предприятия госкорпорации производят средства РЭБ наземного, воздушного и морского базирования. Также корпорация создает средства государственного опознавания, измерительное оборудование специального назначения и многое другое.
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