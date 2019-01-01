В российской армии появилась новая должность для укрепления порядка

В российской армии появилась новая должность - главный сержант. Как сообщили пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), этот специалист станет первым помощником командира подразделения. Временно он даже сможет заменить офицера, передает РИА Новости. Главный сержант должен будет обеспечивать дисциплину, мотивировать солдат «личным примером» на достижение успехов в боевой подготовке.

Для новых военнослужащих будут выделены отдельные помещения в клубах воинских частей, отмечает Ura.ru.

Предполагается, что введение новой должности укрепит порядок в подразделениях и поднимет авторитет сержантского состава, отмечает RT.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал в эфире НСН, зачем Минобороны понадобился новый патрон.



