В России запустили производство бронежилетов с защитой от бронебойных патронов

Как отметил руководитель тульского завода, предприятие создало бронежилет с учетом потребностей специальной военной операции.

«За шесть месяцев мы прошли путь от абсолютно сырого изделия - было много тестовых отстрелов, консультаций со спецслужбами и просто участниками СВО - до готового», — цитирует Павленко ТАСС.

Пробную партию бронежилетов направили в зону спецоперации. По словам Павленко, «Октава» может производить до тысячи бронежилетов в месяц.

Отмечается, что «Оберег» весит 9,1 кг, оснащен дополнительной защитой плеч, шеи и паха, а также ручкой для переноски раненых. Нагрудная бронеплита жилета состоит из керамических плит и высокомолекулярного пластика. Во время испытаний бронепластина выдержала три выстрела мощным патроном с бронебойной пулей Б-32, выпущенным из снайперской винтовки с расстояния в десять метров.

Ранее стало известно, что Курганский машиностроительный завод (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») готов начать выпуск самоходной противотанковой пушки 2С25М, напоминает Ura.ru. Оружие по своей мощи сопоставимо с танком Т-90МС, пишет РИА ФАН.

