Путин поддержал предложение выровнять денежное довольствие всех участников СВО
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение уравнять положение всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе денежное довольствие, сообщает РИА Новости.
В ходе рабочей встречи с главой государства первый заместитель председателя Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак заявил, что мобилизованным бойцам выплачивают 195 тысяч рублей независимо от того, где он находится, тогда как контрактник получает эту сумму - только на передовой.
«Нам неважно, к какой категории человек относится; важно, как он относится к Родине... Нужно безусловно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию», - указал российский лидер.
Ранее депутат Госдумы Олег Нилов предложил повысить налог на доходы физических лиц для россиян моложе 45 лет для отправки средств на военные нужды, сообщает RT.
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