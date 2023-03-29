В России стартовали учения РВСН с комплексами «Ярс»
Командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс» начались в России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что комиссия командования РВСН проверит Омское ракетное объединение, проведя учение с Новосибирским ракетным соединением. В маневрах задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, пишет «Свободная пресса».
Комиссия проверит слаженность действий военных при выполнении задач, отмечает РИА ФАН. «Ярсы» проведут учения в трех российских регионах России. Кроме того, РВСН, соединения Центрального военного округа и Воздушно-космических сил РФ отработают маскировку комплексов и противодействие средствам воздушной разведки.
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