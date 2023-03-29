В России стартовали учения РВСН с комплексами «Ярс»

Отмечается, что комиссия командования РВСН проверит Омское ракетное объединение, проведя учение с Новосибирским ракетным соединением. В маневрах задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, пишет «Свободная пресса».

Комиссия проверит слаженность действий военных при выполнении задач, отмечает РИА ФАН. «Ярсы» проведут учения в трех российских регионах России. Кроме того, РВСН, соединения Центрального военного округа и Воздушно-космических сил РФ отработают маскировку комплексов и противодействие средствам воздушной разведки.

