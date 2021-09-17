В России спустили на воду десятый малый ракетный корабль с «Калибрами»
В России спустили на воду десятый малый ракетный корабль с «Калибрами». Церемония состоялась в Зеленодольске. Об этом сообщили в Минобороны. Там рассказали, что корабль проекта «Буян-М» получил название «Град».
Малые ракетные корабли имеют увеличенное водоизмещение и оснащены универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», который предназначен для поражения морских и береговых целей.
Ранее сообщалось, что российская армия до получит более 240 новейших танков. Они поступят в подразделения Сухопутных войск России в 2021 году, говорится на сайте Министерства обороны.
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