В России спустили на воду десятый малый ракетный корабль с «Калибрами». Церемония состоялась в Зеленодольске. Об этом сообщили в Минобороны. Там рассказали, что корабль проекта «Буян-М» получил название «Град».

Малые ракетные корабли имеют увеличенное водоизмещение и оснащены универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», который предназначен для поражения морских и береговых целей.

Ранее сообщалось, что российская армия до получит более 240 новейших танков. Они поступят в подразделения Сухопутных войск России в 2021 году, говорится на сайте Министерства обороны.



