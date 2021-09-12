Российская армия до конца года получит более 240 новейших танков

Более 240 современных и модернизированных танков поступят в подразделения Сухопутных войск России в 2021 году, говорится на сайте Министерства обороны.

Минобороны РФ заключило контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв»

Среди них — боевые машины Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв». Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В конце августа Минобороны России и «Уралвагонзавод» в ходе форума «Армия-2021» подписали контракт на поставку очередной партии танков Т-90М «Прорыв», сообщает пресс-служба военного ведомства.

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ФОТО: rostec.ru
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