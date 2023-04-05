Российские танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами защиты «Арена-М»

Танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ планируют оснастить комплексами активной защиты «Арена-М», способными сбивать атакующие машину снаряды с помощью подрыва спецбоеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

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«Ареной-М» можно оснащать любую бронетехнику, пишет RT. В комплекс входят радиолокационная станция, бортовой вычислитель, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка боеприпасы. РЛС засекает снаряд, ракету или гранату противника, рассчитывает траекторию и выпускает защитный снаряд, который пучком поражающих элементов уничтожает цель в полете.

Минобороны России заинтересовано в скорейшем оснащении бронетанковых войск такими комплексами.

Ранее стало известно об отправке в зону проведения спецоперации нескольких сотен новейших танков, в том числе Т-90М «Прорыв» и улучшенных Т-72Б3М, напоминает РИА ФАН.

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Фото: mil.ru
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