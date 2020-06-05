В России создадут снайперскую винтовку, стреляющую на семь километров
В России идет работа над созданием снайперской винтовки DXL-5, которая сможет поражать цели на максимальной дальности семь километров. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Самая дальнобойная на сегодня винтовка «Сумрак» (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии 2,5 километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
По словам Лобаева, на мировом рынке подобного снайперского оружия еще нет. Создатель новшества также сообщил, что винтовка получит новый патрон. В нем будет несколько технологических новшеств, которые и позволят вести стрельбу на столь дальнем расстоянии. Лобаев назвал такой патрон «прорывным изделием». Подробности об этом оружии он не стал раскрывать.
Предполагается, что новая винтовка будут готова в начале 2021 года, однако, по словам главы Lobaev Arms, пандемия коронавируса может внести свои коррективы в эти сроки.
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