В России создадут снайперскую винтовку, стреляющую на семь километров

В России идет работа над созданием снайперской винтовки DXL-5, которая сможет поражать цели на максимальной дальности семь километров. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Самая дальнобойная на сегодня винтовка «Сумрак» (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии 2,5 километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.