Путин заявил, что российское вооружение должно непрерывно совершенствоваться
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей армии он отметил, конкуренция важна для эффективной работы экономики, однако в данном случае «имеет особое значение».
«Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», - подчеркнул глава государства.
Ранее концерн «Калашников» начал поставки российской армии новейших беспилотников коптерного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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