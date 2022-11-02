Путин заявил, что российское вооружение должно непрерывно совершенствоваться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Кремля.

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На совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей армии он отметил, конкуренция важна для эффективной работы экономики, однако в данном случае «имеет особое значение».

«Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», - подчеркнул глава государства.

Ранее концерн «Калашников» начал поставки российской армии новейших беспилотников коптерного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Российская АрмияВооруженные Силы РФВооружениеВладимир Путин
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