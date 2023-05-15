В России разработали зенитный комплекс «Птицелов» для ВДВ

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») разработал зенитный ракетный комплекс «Птицелов» для ВДВ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

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В «Ростехе» напомнили, что ранее специалисты создали зенитный ракетный комплекс ближнего действия на базе БМП-3 с боевым модулем «Сосна». Последний оснащен двумя пусковыми установками под 12 управляемых ракет «Сосна-Р», которые могут поражать воздушные цели на дальности до десяти и высоте до пяти километров, отмечает телеканал «360».

«Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М», — указали в корпорации.

«Птицелов» отличается возможностью десантирования парашютным способом из военно-транспортных самолетов, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ВДВВооружениеРостех

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