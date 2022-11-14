В России разработали сверхлегкий бронешлем весом 700 граммов
Бронированный боевой шлем весом всего 700 граммов создан в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олега Фаустова.
Новинка на 300 граммов легче, чем шлем из экипировки «Ратник», отмечает «Свободная пресса».
«Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 грамм, правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить еще рано», — рассказал Фаустов.
Как отметил замгендиректора «Армокома», поступающий сегодня в Вооруженные силы РФ бронешлем 6Б47 — самый легкий из бронешлемов ведущих мировых держав, пишет RT. При этом головной убор не уступает другим образцам в плане защиты.
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