В России разработали сверхлегкий бронешлем весом 700 граммов

Новинка на 300 граммов легче, чем шлем из экипировки «Ратник», отмечает «Свободная пресса».

«Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 грамм, правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить еще рано», — рассказал Фаустов.

Как отметил замгендиректора «Армокома», поступающий сегодня в Вооруженные силы РФ бронешлем 6Б47 — самый легкий из бронешлемов ведущих мировых держав, пишет RT. При этом головной убор не уступает другим образцам в плане защиты.

