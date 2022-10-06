СМИ: Разработку новой российской военной экипировки «Легионер» завершат в 2023 году
Сроки научно-исследовательских работ, проводимых при создании экипировки для военнослужащих нового поколения «Легионер», сократят втрое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседника агентства, на этот этап отводили два—три года, но теперь сроки сократили почти до одного года.
«Этот этап работ будет завершен до конца 2023 года», — подчеркнул источник.
Конструкцию и характеристики «Легионера» пока не разглашают, указывает телеканал «360». Новая экипировка заменит более ранние разработки, комплекты «Ратник» и «Сотник», отмечает РЕН ТВ.
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