СМИ: Разработку новой российской военной экипировки «Легионер» завершат в 2023 году

По словам собеседника агентства, на этот этап отводили два—три года, но теперь сроки сократили почти до одного года.

«Этот этап работ будет завершен до конца 2023 года», — подчеркнул источник.

Конструкцию и характеристики «Легионера» пока не разглашают, указывает телеканал «360». Новая экипировка заменит более ранние разработки, комплекты «Ратник» и «Сотник», отмечает РЕН ТВ.

