В России разработали ракету с дальностью стрельбы 800 километров

В России создали крылатую ракету морского базирования «Оникс-М» с максимальной дальностью стрельбы до 800 километров. Система управления разработана с учетом повышенной точности поражения морских и наземных целей.

Ракета разработана Российской военно-промышленной корпорацией «НПО машиностроения», сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Новинка разработана на базе стоящей на вооружении крылатой ракеты «Оникс». Испытания «Оникс-М» начнутся в ближайшие месяцы, пишет «Газета.ру». Ракета также защищена от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее военные эксперты в эфире НСН рассказали, как может ответить Россия на появление в Европе американских ракет.



