Военный эксперт разгромил американский рейтинг морских пехотинцев
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в интервью НСН объянил, почему морская пехота России вне рейтингов американских экспертов.
Российскую пехоту назвали одной из лучших в мире. Такое заявление было сделано в статье, которая была опубликована в американском издании The National Interest. Как пишет Газета.ру, СМИ составило рейтинг, в соответствии с которым российские военные попали на второе место благодаря «отличной подготовке и боеспособности пехотинцев». А вот на первом месте оказался Корпус морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Также в пятерку лидеров попали пехоты Британии, Южной Кореи и Китая.
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в интервью НСН раскритиковал итоги рейтинга издания The National Interest.
«Морская пехота России не нуждается в иностранной оценке. Достаточно посмотреть на ее многовековую историю, которая больше, чем самое существование США, и прийти к выводу, какие части лучшие», - заявил эксперт.
Виктор Мураховский объяснил некорректность составленного американским изданием рейтинга разностью задач, которые решают подразделения морской пехоты различных государств.
«Я очень скептически отношусь к рейтингам, которые представляют американцы, тем более, знаю авторов издания The National Interest, которые на эту тему пишут. Весьма поверхностный взгляд у них. Меня смущает, что у разных подразделений морской пехоты США, России, Китая и т.д. разный круг задач, которые невозможно сравнивать. Прямое сравнение непрофессионально. Так делают дилетанты, чтобы поймать кликбейт, хайп и так далее», - отметил главред журнала «Арсенал Отечества».
Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН рассказал о службе женщин в морской пехоте России.
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