Военный эксперт разгромил американский рейтинг морских пехотинцев

Российскую пехоту назвали одной из лучших в мире. Такое заявление было сделано в статье, которая была опубликована в американском издании The National Interest. Как пишет Газета.ру, СМИ составило рейтинг, в соответствии с которым российские военные попали на второе место благодаря «отличной подготовке и боеспособности пехотинцев». А вот на первом месте оказался Корпус морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Также в пятерку лидеров попали пехоты Британии, Южной Кореи и Китая.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в интервью НСН раскритиковал итоги рейтинга издания The National Interest.

«Морская пехота России не нуждается в иностранной оценке. Достаточно посмотреть на ее многовековую историю, которая больше, чем самое существование США, и прийти к выводу, какие части лучшие», - заявил эксперт.

Виктор Мураховский объяснил некорректность составленного американским изданием рейтинга разностью задач, которые решают подразделения морской пехоты различных государств.