В России прошло успешное испытание ракеты «Циркон»
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном запуске гиперзвукорвой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море.
По его словам, дальность полета составила 450 километров, скорость - более восьми махов, передает RT.
По словам Путина, работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, передает ТАСС.
Президент отметил, что это оружие на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность государства, так как аналогов в мире у него пока нет.
Ранее американский журнал National Interest написал, что российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» станет настоящим кошмаром для США.
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