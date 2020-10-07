В России прошло успешное испытание ракеты «Циркон»

По его словам, дальность полета составила 450 километров, скорость - более восьми махов, передает RT.

По словам Путина, работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, передает ТАСС.

Президент отметил, что это оружие на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность государства, так как аналогов в мире у него пока нет.

Ранее американский журнал National Interest написал, что российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» станет настоящим кошмаром для США.



