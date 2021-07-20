В России прошли испытания новой зенитной ракетной системы С-500

Сообщается также, что в рамках мероприятия были подтверждены тактико-технические характеристики и надежность отечественной техники ПВО. После завершения цикла испытаний С-500 будут поставлять в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил новый рекламный ролик российского истребителя, который ранее представила госкорпорация «Ростех».

