В России прошли испытания новой зенитной ракетной системы С-500

Новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что испытания проходили на полигоне Капустин Яр, цель была поражена.

«Понты и самолюбование». Авиаэксперт оценил рекламу нового российского истребителя

Сообщается также, что в рамках мероприятия были подтверждены тактико-технические характеристики и надежность отечественной техники ПВО. После завершения цикла испытаний С-500 будут поставлять в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил новый рекламный ролик российского истребителя, который ранее представила госкорпорация «Ростех».

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ФОТО: С-500 «Прометей»
ТЕГИ:Минобороны РФ
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