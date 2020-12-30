В России прошли испытания боевого робота «Маркер»

В России прошли испытания боевого робота «Маркер». Они были проведены в полностью автономном режиме в зимних условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

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Отмечается, что экспериментальная робототехническая платформа в целиком автономном режиме преодолела 30 км.

Испытания проходили в Челябинской области. Робот двигался через лесостепь со снежным покровом, передает RT. Прокладывала маршрут и корректировала его сама машина на основе данных системы технического зрения.

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ФОТО: Фонда перспективных исследований
ТЕГИ:Роботы
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