В России прошли испытания боевого робота «Маркер»
В России прошли испытания боевого робота «Маркер». Они были проведены в полностью автономном режиме в зимних условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
Отмечается, что экспериментальная робототехническая платформа в целиком автономном режиме преодолела 30 км.
Испытания проходили в Челябинской области. Робот двигался через лесостепь со снежным покровом, передает RT. Прокладывала маршрут и корректировала его сама машина на основе данных системы технического зрения.
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