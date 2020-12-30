СМИ: Модернизированные вертолеты Ми-28НМ поступили на вооружение армии России

Вооруженные силы получили первые два серийных ударных вертолета модернизированного проекта Ми-28НМ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ходом выполнения контракта источник.

Он добавил, что принятые вертолеты пройдут предварительные испытания в 929-м Государственном летно-исследовательском центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске.