СМИ: Модернизированные вертолеты Ми-28НМ поступили на вооружение армии России

Вооруженные силы получили первые два серийных ударных вертолета модернизированного проекта Ми-28НМ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ходом выполнения контракта источник.

Он добавил, что принятые вертолеты пройдут предварительные испытания в 929-м Государственном летно-исследовательском центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске.

Ми-28НМ «Ночной охотник» поступит в российские войска в следующем году

Контракт на поставку 98 новых ударных вертолетов Ми-28НМ был подписан в 2019 году между «Вертолетами России» и Минобороны. В комплектацию модернизированной версии вертолета вошли новый двигатель, прицельно-поисковая система, обновленная авионика и возможность управлять беспилотниками.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
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