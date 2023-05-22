В России продолжают испытания нового ракетного комплекса «Гермес»

«Ведутся испытания комплекса ... Решение о поставке будет принято по результатам испытаний», — указали в компании.

Специалисты продолжают работы по модернизации «Гермеса» с учетом изменения обстановки и задач, пишет Ura.ru.

Ракетный комплекс предназначен для поражения танков, бронетехники, сооружений, надводных целей, малоскоростных летательных аппаратов на дальности до 100 километров. Ракета базовой версии с 28-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью может развивать скорость до 1,3 тыс. метров в секунду, отмечает телеканал «360».

