В России продолжают испытания нового ракетного комплекса «Гермес»
Испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес», предназначенного для поражения техники, сооружений и летательных аппаратов, продолжаются в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).
«Ведутся испытания комплекса ... Решение о поставке будет принято по результатам испытаний», — указали в компании.
Специалисты продолжают работы по модернизации «Гермеса» с учетом изменения обстановки и задач, пишет Ura.ru.
Ракетный комплекс предназначен для поражения танков, бронетехники, сооружений, надводных целей, малоскоростных летательных аппаратов на дальности до 100 километров. Ракета базовой версии с 28-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью может развивать скорость до 1,3 тыс. метров в секунду, отмечает телеканал «360».
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