Минобороны сообщило об испытании МБР на полигоне «Капустин Яр»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

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В ведомстве заявили, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения МБР. Учебная часть ракеты успешно поразила условную цель.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля объявил о выходе РФ из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Госдеп США назвал решение Москвы «юридически недействительным».

В ответ на выход России из ДСНВ в НАТО заявили о готовности нарастить производство арсеналов и боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны РФ
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