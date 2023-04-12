Минобороны сообщило об испытании МБР на полигоне «Капустин Яр»
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения МБР. Учебная часть ракеты успешно поразила условную цель.
Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля объявил о выходе РФ из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Госдеп США назвал решение Москвы «юридически недействительным».
В ответ на выход России из ДСНВ в НАТО заявили о готовности нарастить производство арсеналов и боеприпасов, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Минобороны сообщило об испытании МБР на полигоне «Капустин Яр»
- Под Екатеринбургом упал неопознанный летающий объект
- «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в матче Лиги чемпионов
- Эксперт: не все ракеты РФ долетят до запада Украины из-за ПВО
- Павел Дуров прервал молчание и порассуждал о трудных временах
- Захарова: Запад свел заседание СБ ООН к политической демагогии
- Пушилин заявил о контроле над всеми административными зданиями Артемовска
- ЦБ ограничит ипотеку с экстремально низкими ставками
- Fox News: источник утечки из Пентагона может находиться в ЦРУ
- Казахстанцы вышли на митинг из-за задержания нефтяников в Астане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru