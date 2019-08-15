В России посмеялись над словами Болтона о краже технологий США
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах заявил в эфире НСН, почему Россия не могла украсть у США технологии для новейшего оружия.
Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Соединённых Штатов, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью Voice of America. Так он прокомментировал инцидент под Северодвинском, где 8 августа на морской платформе произошел взрыв во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Болтон заявил, что ему известно больше, чем он может сказать, но назвал инцидент примером того, как Россия ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия.
В эфире НСН начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев назвал смешным заявление о краже технологий у США (слушайте аудио).
«То, что мы крадем технологии, это просто смешно, потому что и по “Буревестнику”, и по “Кинжалу”, по всем этим технологиям, которые сейчас созданы, проработки шли 20-30 лет назад. У нас же оружие не появляется за один год. Идет разработка, потом идет реализация, и когда появляются самые современные технологии, тогда это сделать гораздо проще, чем это было 20-30 лет назад. Мы все свои шаги не скрываем, ведем открытую политику, об этом четко и ясно докладываем», — заявил Сергей Хатылев.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв под Северодвинском был связан с неудачным испытанием новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». При этом по официальной версии российской стороны, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В то же время глава «Росатома» Алексей Лихачев на прощании с погибшими в результате инцидента заявил, что они испытывали некое «новое специзделие».
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