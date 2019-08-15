В России посмеялись над словами Болтона о краже технологий США

«То, что мы крадем технологии, это просто смешно, потому что и по “Буревестнику”, и по “Кинжалу”, по всем этим технологиям, которые сейчас созданы, проработки шли 20-30 лет назад. У нас же оружие не появляется за один год. Идет разработка, потом идет реализация, и когда появляются самые современные технологии, тогда это сделать гораздо проще, чем это было 20-30 лет назад. Мы все свои шаги не скрываем, ведем открытую политику, об этом четко и ясно докладываем», — заявил Сергей Хатылев.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв под Северодвинском был связан с неудачным испытанием новой российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». При этом по официальной версии российской стороны, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В то же время глава «Росатома» Алексей Лихачев на прощании с погибшими в результате инцидента заявил, что они испытывали некое «новое специзделие».

