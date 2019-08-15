В России оценили отставание США в гиперзвуковых вооружениях

Россия создает новое гиперзвуковое оружие, взяв на основу похищенные американские технологиях. Такое заявление сделал в интервью The Voice of America советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Так политик отреагировал на взрыв под Северодвинском, который он назвал примером того, как Россия разрабатывает средства доставки ядерного оружия. По словам Болтона, ему известно больше, чем он может сказать.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам.

Меньше недели назад нa Армейских междунaродных игрaх публике впервые покaзaли гиперзвуковой рaкетный комплекс «Кинжал». В проходившем нa полигоне Дубровичи aвиaшоу приняли учaстие двa высотных истребителя МиГ-31К, вооруженных «Кинжaлaми».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал об уникальности «Кинжалов».

«Сам самолет МиГ-31 уникальная машина, которая имеет максимальную скорость полета более 3 тысяч км в час. «Кинжал» - это аэробаллистическая ракета, которая запускается с высоты 20 км, имеет дальность боя 2 тысячи км, скорость полета – 10 скоростей звука. Это оружие, обладающее уникальными возможностями. Ничего подобного на Западе нет даже близко. Средств поражения – противоракетной обороны – такой ракеты не существует», - отметил доктор военных наук.