В России оценили отставание США в гиперзвуковых вооружениях
Военные эксперты в эфире НСН в ответ на подозрения Джона Болтона о хищении Россией оружия у Штатов рассказали об уникальных отечественных разработках.
Россия создает новое гиперзвуковое оружие, взяв на основу похищенные американские технологиях. Такое заявление сделал в интервью The Voice of America советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Так политик отреагировал на взрыв под Северодвинском, который он назвал примером того, как Россия разрабатывает средства доставки ядерного оружия. По словам Болтона, ему известно больше, чем он может сказать.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам.
Меньше недели назад нa Армейских междунaродных игрaх публике впервые покaзaли гиперзвуковой рaкетный комплекс «Кинжал». В проходившем нa полигоне Дубровичи aвиaшоу приняли учaстие двa высотных истребителя МиГ-31К, вооруженных «Кинжaлaми».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал об уникальности «Кинжалов».
«Сам самолет МиГ-31 уникальная машина, которая имеет максимальную скорость полета более 3 тысяч км в час. «Кинжал» - это аэробаллистическая ракета, которая запускается с высоты 20 км, имеет дальность боя 2 тысячи км, скорость полета – 10 скоростей звука. Это оружие, обладающее уникальными возможностями. Ничего подобного на Западе нет даже близко. Средств поражения – противоракетной обороны – такой ракеты не существует», - отметил доктор военных наук.
Генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН подчеркнул, что сейчас на вооружении российской армии есть не только сверхсовременные «Кинжалы», но и еще несколько уникальных видов оружия.
«Всё, что изобретено, уже реализовано в железе. А некоторые военные элементы уже поставлены на боевое дежурство. У «Циркона» такие же цели и задачи, как у «Авангарда», «Калибра» и «Кинжала». Только в отличие от них, он имеет уже 20 махов скорость. Ракету практически невозможно ни перехватить, ни уничтожить. Это не единственная его уникальная черта. Его невозможно обнаружить и уничтожить ни средствами ПРО, ни ПВО. Если «Циркон» пущен, то он выполняет все поставленные задачи», - отметил собеседник НСН.
Более того, Айтач Бижев напрямую указал, что если и есть процесс хищения идей, то он идет в обратном направлении, то есть крадут Штаты у России.
«Они идут вслед за нами, но с отставанием в пять лет. Всё, что у них есть, они копируют у России. Да, Трамп объявил о том, что создаются военно-космические силы. Их предназначение – противопоставить российским новейшим средствам нападения средства отражения первого удара. Но объявить – это полбеды. Надо же ещё создать структуру, поставить задачи, иметь в железе технику, которая будет противостоять тем новейшим средствам вооружения, которые у нас уже на боевом дежурстве – «Авангардам», «Кинжалам». Поэтому в НАТО пусть успокоятся и научатся воевать на земле. Они пытаются всё решить за счёт воздушного нападения.
После взрыва в Северодвинске The New York Times предположила, что на полигоне могла взорваться ракета с ядерной установкой «Буревестник».
Впервые о ней президент Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию в марте прошлого года.
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