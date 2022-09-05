В России пообещали награду в 1 млн рублей за захват на Украине эстонского военного робота

Центр отмечает, что устройство представляет «несомненный технический интерес», и рассчитывает получить его «в более или менее целом состоянии».

«Выплата будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Министерства обороны России», - подчеркнули в ЦАСТ.

По данным центра, в августе вооруженные силы Украины получили первый экземпляр роботизированного комплекса разработки компании Milrem Robotics, пишет Газета.ру. Устройство планируют использовать в основном для эвакуации раненых или доставки боеприпасов, отмечает Ura.ru. Платформы THeMIS приобрели уже 11 стран, семь из которых входят в НАТО; ЦАСТ предполагает, что именно на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения устройства в боевых условиях.

