В России пообещали награду в 1 млн рублей за захват на Украине эстонского военного робота

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пообещал вознаграждение в 1 млн рублей за захват на Украине эстонской роботизированной платформы THeMIS и передачу ее Министерству обороны РФ. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАСТ.

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Центр отмечает, что устройство представляет «несомненный технический интерес», и рассчитывает получить его «в более или менее целом состоянии».

«Выплата будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Министерства обороны России», - подчеркнули в ЦАСТ.

По данным центра, в августе вооруженные силы Украины получили первый экземпляр роботизированного комплекса разработки компании Milrem Robotics, пишет Газета.ру. Устройство планируют использовать в основном для эвакуации раненых или доставки боеприпасов, отмечает Ura.ru. Платформы THeMIS приобрели уже 11 стран, семь из которых входят в НАТО; ЦАСТ предполагает, что именно на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения устройства в боевых условиях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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