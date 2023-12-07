В России назвали оружие, способное уничтожить истребители F-16

Истребители F-16, которые Запад планирует поставить на Украину, могут быть уничтожены российскими дальнобойными зенитными управляемыми ракетами 40Н6 ЗРК С-400. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

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По словам собеседника агентства, комплекс совместно с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У благодаря таким ракетам может успешно ликвидировать загоризонтные цели. Он добавил, что эти ракеты станут одним из основным средств вывода из строя F-16.

Также отмечается, что с F-16 успешно справляются российские системы ПВО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что объемы обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 недостаточны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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