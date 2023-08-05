В России начали производство дрона «Гастелло»

Новый FPV-дрон назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

«Коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет 5 тысяч единиц в месяц», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, собирающиеся на новой конвейерной линии летательные аппараты на треть состоят из отечественных комплектующих. В частности, для устройства используют карбоновые рамы и корпуса российского производства. Ожидается, что в ближайшие месяцы количество комплектующих из РФ в новинке доведут до 95%.

