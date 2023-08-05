В России начали производство дрона «Гастелло»
Дрон-камикадзе «Гастелло», созданный с учетом пожеланий участников специальной военной операции, начали производить в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инженера-разработчика.
Новый FPV-дрон назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.
«Коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет 5 тысяч единиц в месяц», — отметил собеседник агентства.
По словам источника, собирающиеся на новой конвейерной линии летательные аппараты на треть состоят из отечественных комплектующих. В частности, для устройства используют карбоновые рамы и корпуса российского производства. Ожидается, что в ближайшие месяцы количество комплектующих из РФ в новинке доведут до 95%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru