В России могут увеличить срок службы в армии

По его словам, в настоящее время не представляется возможной качественная подготовка солдата, так как «в течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично». Парламентарий считает, что два года в этом случае – «оптимальный вариант».

«Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — подчеркнул Шеремет.

По его словам, вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Ранее закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации одобрил Совет Федерации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

