В России могут увеличить срок службы в армии

В России увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

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По его словам, в настоящее время не представляется возможной качественная подготовка солдата, так как «в течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично». Парламентарий считает, что два года в этом случае – «оптимальный вариант».

«Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — подчеркнул Шеремет.

По его словам, вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

Ранее закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации одобрил Совет Федерации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ГосдумаАрмия
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