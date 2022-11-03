В России могут увеличить срок службы в армии
В России увеличение срочной службы в армии до двух лет позволит качественно подготовить военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.
По его словам, в настоящее время не представляется возможной качественная подготовка солдата, так как «в течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично». Парламентарий считает, что два года в этом случае – «оптимальный вариант».
«Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — подчеркнул Шеремет.
По его словам, вопрос об увеличении срока военной службы может быть вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы.
Ранее закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации одобрил Совет Федерации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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