В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов

Как отметил глава компании, весь мир работает над новыми баллистическими решениями.

«Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие», — подчеркнул Лушников.

По словам президента «Калашникова», стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки новой экипировки «Легионер», пишет RT.

