В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов

Основной калибр армейских автоматов могут увеличить с 5,45 миллиметра в рамках работ над экипировкой военнослужащего третьего поколения. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников в беседе с РИА Новости.

СМИ: Разработку новой российской военной экипировки «Легионер» завершат в 2023 году

Как отметил глава компании, весь мир работает над новыми баллистическими решениями.

«Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие», — подчеркнул Лушников.

По словам президента «Калашникова», стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки новой экипировки «Легионер», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ОружиеАрмияАвтоматКонцерн "калашников"
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