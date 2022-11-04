В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов
Основной калибр армейских автоматов могут увеличить с 5,45 миллиметра в рамках работ над экипировкой военнослужащего третьего поколения. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников в беседе с РИА Новости.
Как отметил глава компании, весь мир работает над новыми баллистическими решениями.
«Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие», — подчеркнул Лушников.
По словам президента «Калашникова», стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки новой экипировки «Легионер», пишет RT.
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