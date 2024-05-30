В России могут провести демонстрационный ядерный взрыв
Россия могла бы продемонстрировать свои ядерные возможности, сообщает «360» со ссылкой на заявление в журнале «Профиль» члена Совета по внешней и оборонной политике, преподавателя НИУ ВШЭ и эксперта клуба «Валдай» Дмитрия Суслова.
По его словам, это необходимо для прекращения поддерживаемой Западом эскалации на Украине. Он считает, что необходимо подумать о проведении не боевого ядерного взрыва, эффект от которого «остудит горячие головы тех политиков, которые призывают разрешить ВСУ бить западным оружием по территории России». Суслов отметил, что их может остановить только страх перед ядерной войной.
Ранее в России стартовал первый этап учений с нестратегическим ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru