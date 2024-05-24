Путин заявил, что теперь РФ проводит ядерные учения с белорусами
Россия проводила учения ядерных сил регулярно, теперь они проводятся с белорусскими союзниками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров.
Он отметил, что РФ регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. По словам Путина, разница только в том, что после размещения части нестратегического ядерного потенциала на территории Белоруссии, «мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками».
Глава государства также подчеркнул, что Москва полностью соблюдает свои обязательства в сфере ядерных вооружений и ничего не нарушает. Он напомнил, что в НАТО проходят такие же учения.
Также Путин подчеркнул, что Россия проводит учения планово, для слаженности.
Ранее, 21 мая, первый этап учений, в ходе которых предусмотрена практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, стартовал в Южном военном округе, передает «Радиоточка НСН».
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