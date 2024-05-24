Путин заявил, что теперь РФ проводит ядерные учения с белорусами

Он отметил, что РФ регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. По словам Путина, разница только в том, что после размещения части нестратегического ядерного потенциала на территории Белоруссии, «мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками».

Глава государства также подчеркнул, что Москва полностью соблюдает свои обязательства в сфере ядерных вооружений и ничего не нарушает. Он напомнил, что в НАТО проходят такие же учения.

Также Путин подчеркнул, что Россия проводит учения планово, для слаженности.

Ранее, 21 мая, первый этап учений, в ходе которых предусмотрена практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, стартовал в Южном военном округе, передает «Радиоточка НСН».

