В России модернизируют комплексы РЭБ «Лесочек» для бронетехники
Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») ведет работы по модернизации комплексов радиоэлектронной борьбы «Лесочек». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
«В настоящее время специалисты ... концерна "Созвездие" ведут работы по модернизации комплексов "Лесочек", они станут еще мощнее и мобильнее», — отметили в холдинге.
Комплекс «Лесочек» предназначен для защиты автомобильной, бронетанковой техники и личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств. Системы могут размещаться на технике, кроме того, военные могут переносить комплексы в рюкзаке.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что системы РЭБ ставятся почти на всю российскую бронетехнику, их число будут наращивать, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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