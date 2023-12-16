В России модернизируют комплексы РЭБ «Лесочек» для бронетехники

«В настоящее время специалисты ... концерна "Созвездие" ведут работы по модернизации комплексов "Лесочек", они станут еще мощнее и мобильнее», — отметили в холдинге.

Комплекс «Лесочек» предназначен для защиты автомобильной, бронетанковой техники и личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств. Системы могут размещаться на технике, кроме того, военные могут переносить комплексы в рюкзаке.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что системы РЭБ ставятся почти на всю российскую бронетехнику, их число будут наращивать, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

