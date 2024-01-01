В России максимальный призывной возраст увеличили до 30 лет

В России максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличили с 27 до 30 лет. С 1 января в стране вступил в силу соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным 4 августа 2023 года.

«Шок для страны»: В Госдуме раскрыли детали повышения призывного возраста

Минимальный возраст призывников составляет 18 лет.

Граждан, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, отправят в запас, в 2024 году их не призовут на срочную службу в армию. Об этом заявил замминистра обороны Николай Панков в июле, напоминает «Интерфакс».

С 1 января в России повысили до 30 лет предельный возраст отсрочки от срочной службы для IT-специалистов. Президентский указ об этом был подписан в сентябре 2023 года.

Ранее в Госдуме представили обновления, которые коснутся россиян в сфере воинского учета. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов накануне рассказал, кто будет обязан передавать сведения о гражданах в военкоматы. По его словам, в стране продолжается формирование Единого реестра призывников. Напомним, что в апреле был принят закон о цифровизации воинского учета, так называемый «закон об электронных повестках», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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