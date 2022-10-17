В России хотят ввести в законы термин «добровольческие формирования»
В России предложили законодательно ввести понятие «добровольческие формирования». Предполагается, что они могут создаваться Минобороны по решению президента России. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Его автором стала группа депутатов, в числе которых спикер Думы Вячеслав Володин; экс-заммиинстра обороны, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов; зампреды комитета по обороне Андрей Красов, Юрий Швыткин и Дмитрий Саблин и другие.
В документе отмечается, что формирования добровольцев будут привлекаться «для выполнения отдельных задач в области обороны». Они будут содействовать действиям российских Вооруженных сил в период мобилизации, военного положения, в военное время, в случае возникновения вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций либо при использовании российских войск за рубежом.
Численность, районы действий, а также порядок прекращения деятельности добровольческих формирований будут определяться Минобороны. На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих.
Поправки планируется внести в ряд законов, в том числе «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «Об обороне», «О военнослужащих», «О страховых пенсиях».
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