В России хотят ввести в законы термин «добровольческие формирования»

В документе отмечается, что формирования добровольцев будут привлекаться «для выполнения отдельных задач в области обороны». Они будут содействовать действиям российских Вооруженных сил в период мобилизации, военного положения, в военное время, в случае возникновения вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций либо при использовании российских войск за рубежом.



Численность, районы действий, а также порядок прекращения деятельности добровольческих формирований будут определяться Минобороны. На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих.

Поправки планируется внести в ряд законов, в том числе «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «Об обороне», «О военнослужащих», «О страховых пенсиях».





