В Рособоронэкспорте опровергли информацию о срыве поставок С-400 Индии

Рособоронэкспорт опроверг информацию о якобы срыве поставок Индии комплексов С-400. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев в беседе с РИА Новости в ходе выставки World Defense Show.

«Рособоронэкспорт» назвал С-400 лучшей в мире системой ПВО большой дальности

Ранее СМИ со ссылкой на представителя индийских ВВС сообщили, что Москва якобы не смогла провести запланированную на 2023 год поставку оружия в интересах Нью-Дели.

«Контракт исполняется в сроки, установленные по согласованию сторон», — указал Михеев, комментируя эти данные.

Между тем США попросили Турцию отказаться от российских систем С-400, отметив, что их использование несовместимо с участием Анкары в программе по производству американских истребителей F-35, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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