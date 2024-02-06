В Рособоронэкспорте опровергли информацию о срыве поставок С-400 Индии

Ранее СМИ со ссылкой на представителя индийских ВВС сообщили, что Москва якобы не смогла провести запланированную на 2023 год поставку оружия в интересах Нью-Дели.

«Контракт исполняется в сроки, установленные по согласованию сторон», — указал Михеев, комментируя эти данные.

Между тем США попросили Турцию отказаться от российских систем С-400, отметив, что их использование несовместимо с участием Анкары в программе по производству американских истребителей F-35, пишет Ura.ru.

