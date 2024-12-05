В «Роскосмосе» выразили готовность увеличить мощность «Орешника»

«Роскосмос» готов увеличить мощность баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

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Отвечая на вопрос о возможном улучшении характеристик ракеты, он указал, что всё будет зависеть от пожеланий Минобороны РФ.

«Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем», - подчеркнул Борисов.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что после удара новейшей российской баллистической ракетой «Орешник» правила ведения боевых действий изменились навсегда, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:Минобороны РФБаллистическая РакетаРакетаРоскосмос

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