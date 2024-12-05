В «Роскосмосе» выразили готовность увеличить мощность «Орешника»

Отвечая на вопрос о возможном улучшении характеристик ракеты, он указал, что всё будет зависеть от пожеланий Минобороны РФ.

«Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем», - подчеркнул Борисов.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что после удара новейшей российской баллистической ракетой «Орешник» правила ведения боевых действий изменились навсегда, сообщает «Свободная пресса».