В «Роскосмосе» выразили готовность увеличить мощность «Орешника»
«Роскосмос» готов увеличить мощность баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.
Отвечая на вопрос о возможном улучшении характеристик ракеты, он указал, что всё будет зависеть от пожеланий Минобороны РФ.
«Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем», - подчеркнул Борисов.
Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что после удара новейшей российской баллистической ракетой «Орешник» правила ведения боевых действий изменились навсегда, сообщает «Свободная пресса».
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