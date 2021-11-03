В Росатоме создадут снаряд для ловли беспилотников режущей сетью

Как отмечается в описании нового снаряда, изобретение было запатентовано в октябре нынешнего года, пишет RT. Специалисты РФЯЦ-ВНИИТФ готовятся к изготовлению и предварительным испытаниям боеприпаса.

Элементы снаряда при использовании для борьбы с дронами и авиабомбами образуют режущую сеть. Ожидается, что благодаря повышенной площади эффективного поражения новая модель будет бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами успешнее существующих снарядов, пишет Газета.ру.

