В Росатоме создадут снаряд для ловли беспилотников режущей сетью

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, входит в «Росатом») создают новый боеприпас для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и авиабомбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

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Как отмечается в описании нового снаряда, изобретение было запатентовано в октябре нынешнего года, пишет RT. Специалисты РФЯЦ-ВНИИТФ готовятся к изготовлению и предварительным испытаниям боеприпаса.

Элементы снаряда при использовании для борьбы с дронами и авиабомбами образуют режущую сеть. Ожидается, что благодаря повышенной площади эффективного поражения новая модель будет бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами успешнее существующих снарядов, пишет Газета.ру.

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ТЕГИ:ДроныРосатом
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