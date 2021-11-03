В Росатоме создадут снаряд для ловли беспилотников режущей сетью
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, входит в «Росатом») создают новый боеприпас для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и авиабомбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Как отмечается в описании нового снаряда, изобретение было запатентовано в октябре нынешнего года, пишет RT. Специалисты РФЯЦ-ВНИИТФ готовятся к изготовлению и предварительным испытаниям боеприпаса.
Элементы снаряда при использовании для борьбы с дронами и авиабомбами образуют режущую сеть. Ожидается, что благодаря повышенной площади эффективного поражения новая модель будет бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами успешнее существующих снарядов, пишет Газета.ру.
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