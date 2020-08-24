В РФ ракетоносцу Ту-95 после модернизации удвоили число крылатых ракет

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ вместо четырех крылатых ракет может нести восемь, рассказал в эфире телеканала «Звезда» генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

По его словам, это усовершенствование продлит жизнь самолета «на значительное время».

Он также отметил, что новое бортовое оборудование и локатор делают из самолета "достаточно грозное оружие".

Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, что новейшая зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» в будущем составит основу противоракетной обороны России.

«Конечно, «Прометей» будет по маловысотным целям стрелять, по гиперзвуковым целям, по космическим целям и объектам – это его задача, но замысел во взаимодействии. На совместном использовании «Нудоля» (система А-135 «Нудоль» - НСН), системы С-500 и ПВО С-350 «Витязь» будет строиться новая противоракетная оборона не только Москвы и Центрального экономического района, но и всех регионов России», - заявил он.



