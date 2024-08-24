В подполье заявили об ударе по готовящимся отправиться в Курскую область боевикам ВСУ
Российские военные ударили в Сумской области Украины по скоплению боевиков ВСУ, которых собирались направить в Курскую область. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
По словам подпольщика, в четыре часа утра был нанесен удар фугасной авиабомбой по Юнаковскому сельскому совету. Лебедев уточнил, что в этом районе «стадом собрались» украинские военные, планировавшие идти в Курскую область.
Кроме того, российские силы ударили по боевикам ВСУ, которые должны были отправиться под Курск, в Глухове Сумской области. По данным подполья, было ликвидировано не менее 20 украинских военных.
Ранее сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ скрытно перебрасывают десятки единиц военной техники и бензовозы через Запорожье, чтобы попытаться прорвать фронт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru