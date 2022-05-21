В Пентагоне опровергли сообщения о подготовке «плана уничтожения» Черноморского флота
21 мая 202201:17
Информация о разработке Вашингтоном планов уничтожения Черноморского флота России не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Могу с определенностью вам сказать, что это не правда», — цитирует РИА Новости представителя военного ведомства.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в соцсетях, что США якобы готовят план уничтожения ЧФ РФ «с обсуждением поставок "мощного противокорабельного оружия"».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru