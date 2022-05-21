В Пентагоне опровергли сообщения о подготовке «плана уничтожения» Черноморского флота

«Могу с определенностью вам сказать, что это не правда», — цитирует РИА Новости представителя военного ведомства.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в соцсетях, что США якобы готовят план уничтожения ЧФ РФ «с обсуждением поставок "мощного противокорабельного оружия"».

