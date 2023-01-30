В парламенте Великобритании раскритиковали состояние сухопутных сил королевства

По его словам, о плачевном состоянии вооружённых сил говорит, например, устаревшая бронетехника - за два десятка лет количество танков на вооружении сократилось с 900 до 148.

«Для сухопутных боев у вас есть три компонента - танк, бронемашина и разведывательная машина. В нашем случае - танк Challenger 2, БМП Warrior и машина Scimitar, они служат соответственно больше 20, 30 и 50 лет, и их не модернизируют», - сказал парламентарий.

Эллвуд также добавил, что британская армия - слишком маленькая, её численность была сокращена на 10 тысяч человек.

Ранее первый заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чак заявил, что британская сторона надеется передать танки Challenger 2 украинской армии к концу марта, сообщает RT.

