В парламенте Великобритании раскритиковали состояние сухопутных сил королевства
Глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд в интервью телеканалу Sky News заявил, что армия Соединённого Королевства, несмотря на многомиллиардные инвестиции, переживает сложные времена.
По его словам, о плачевном состоянии вооружённых сил говорит, например, устаревшая бронетехника - за два десятка лет количество танков на вооружении сократилось с 900 до 148.
«Для сухопутных боев у вас есть три компонента - танк, бронемашина и разведывательная машина. В нашем случае - танк Challenger 2, БМП Warrior и машина Scimitar, они служат соответственно больше 20, 30 и 50 лет, и их не модернизируют», - сказал парламентарий.
Эллвуд также добавил, что британская армия - слишком маленькая, её численность была сокращена на 10 тысяч человек.
Ранее первый заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чак заявил, что британская сторона надеется передать танки Challenger 2 украинской армии к концу марта, сообщает RT.
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