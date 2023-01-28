СМИ: Британия может передать Украине истребители в случае вывода российских войск из страны

Великобритания может предоставить Украине боевые самолеты после вывода российских сил с территории страны. Об этом сообщает газета Telegraph.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал поставить Украине самолеты и ракеты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным газеты, источник в британских ВВС допустил, что Киев получит истребители. При этом, по словам собеседника издания, это не является «приоритетом» для Лондона.

Telegraph пишет, что Украине могут предоставить самолеты для «операций по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты» после того, как Россия покинет украинскую территорию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыУкраинаВеликобритания
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