В ОСК назвали сроки появления безэкипажных судов в РФ

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) назвали сроки появления безэкипажных судов в РФ.

По словам главы ОСК Алексея Рахманова такие суда могут появиться через 10-15 лет, передает РИА Новости. При этом Рахманов отметил, что первые образцы для эксперимента могут появиться уже через 3 года. Он напомнил, что РФ стала первым государством, выделившим коридор для тестирования таких судов.

Ранее сообщалось, что Россия получит атомные субмарины с гиперзвуковым оружием "Воронеж" и "Владивосток" проекта 885М ("Ясень-М") в 2027-2028 годы.



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