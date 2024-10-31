В Оренбургской области увеличили выплаты за контракт с МО РФ до 1 млн рублей
Власти Оренбургской области повысили единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны до 1 млн рублей. О решении сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале, отметив, что сумма выросла с прежних 400 тыс. рублей.
С учетом федеральной поддержки и начального военного довольствия общая сумма выплат для контрактников теперь составляет 1,6 млн рублей.
Паслер подчеркнул, что для семей военнослужащих в регионе предусмотрено 45 мер поддержки, направленных на адресную и постоянную помощь.
Накануне Минобороны сообщило, что в Оренбурге более 300 человек заключили контракты во время работы выставки «Сила V правде — гордость и победа», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru