В Оренбургской области увеличили выплаты за контракт с МО РФ до 1 млн рублей

Власти Оренбургской области повысили единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны до 1 млн рублей. О решении сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале, отметив, что сумма выросла с прежних 400 тыс. рублей.

С учетом федеральной поддержки и начального военного довольствия общая сумма выплат для контрактников теперь составляет 1,6 млн рублей.

Выплату контрактникам в Уфе увеличили до 400 тысяч рублей

Паслер подчеркнул, что для семей военнослужащих в регионе предусмотрено 45 мер поддержки, направленных на адресную и постоянную помощь.

Накануне Минобороны сообщило, что в Оренбурге более 300 человек заключили контракты во время работы выставки «Сила V правде — гордость и победа», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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