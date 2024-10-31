В Оренбургской области увеличили выплаты за контракт с МО РФ до 1 млн рублей

Власти Оренбургской области повысили единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны до 1 млн рублей. О решении сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале, отметив, что сумма выросла с прежних 400 тыс. рублей.

С учетом федеральной поддержки и начального военного довольствия общая сумма выплат для контрактников теперь составляет 1,6 млн рублей.