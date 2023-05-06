В небе над Крымом сбили украинскую ракету

«Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2»», - написал он.

Уточняется, что разрушений и пострадавших нет.

Сергей Аксенов призвал доверять только проверенным источникам информации.

Канцлер Германии Олаф Шольц лукавит, когда говорит о недопустимости атаковать российские территории, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, Европа боится быть вовлеченной в конфликт напрямую, но продолжает поставлять Киеву оружие.

